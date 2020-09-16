Кабмин утвердил новые водительские права и техпаспорт

Теперь в документе будет указаны данные о группе крови водителя, посмертном донорстве и экологичности транспортного средства.

Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября 2020 года утвердил новые образцы водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и временного регистрационного талона транспортного средства.

Как следует из пояснительной записки, необходимость выпуска новых водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств обусловлена дальнейшей европейской интеграцией Украины и необходимостью выполнения обязательство по Директиве 2006/126ЕС от 20 декабря 2006 года об удостоверении водителя, Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС и т.д.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства появятся данные о соответствии автомобиля уровню экологических норм – от ЕВРО-2 до ЕВРО-6 или другому уровню.

В удостоверениях водителя появятся данные о предоставлении согласия или несогласии на посмертное донорство.

Кроме того, в водительском удостоверении появятся данные о группе крови водителя (резус-фактор), что должно будет помочь медикам в оперативном предоставлении медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия.

Удостоверения нового образца также будут содержать в себе электронный чип, что позволит избежать подделок водительских прав.

Водительское удостоверение нового образца будет преимущественно синего и розового цвета.

Отметим, что, согласно постановлению Кабмина, обмен старых удостоверений на удостоверения нового образца, как это бывало ранее, не предвидится. Все национальные и международные водительские права, выданные до вступления в силу данного постановления Кабинета министров, продолжают действовать согласно сроку своего действия.

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