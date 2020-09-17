Мэра Харькова отправляют на лечение в Германию

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию.

Кернес заболел в начале сентября. Точные обстоятельства заражения неизвестны. Вероятно, после масштабного празднования Дня города 23 августа.

Болезнь тщательно скрывали, пока не дошло до госпитализации.

Два дня назад в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому. LB.ua удалось выяснить, что ситуация действительно очень тяжелая, но комы – как и угрозы жизни – на тот момент не было.

«Ковид – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных «хроник». И вот сейчас все обострилось», – объясняли источники.

14 сентября пресс-служба горсовета подтвердила, что Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном.

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