Мэра Харькова отправляют на лечение в Германию
Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию.
Кернес заболел в начале сентября. Точные обстоятельства заражения неизвестны. Вероятно, после масштабного празднования Дня города 23 августа.
Болезнь тщательно скрывали, пока не дошло до госпитализации.
Два дня назад в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому. LB.ua удалось выяснить, что ситуация действительно очень тяжелая, но комы – как и угрозы жизни – на тот момент не было.
«Ковид – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных «хроник». И вот сейчас все обострилось», – объясняли источники.
14 сентября пресс-служба горсовета подтвердила, что Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном.
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