91-летний патриарх Филарет вылечился от COVID-19
Почетный патриарх Филарет, который заболел коронавирусом, оправился от болезни. Он получил отрицательный тест.
«Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни», – говорится в сообщении на странице Филарета в Facebook.
Отмечается, что в ближайшее время почетный патриарх продолжит трудиться на благо церкви.
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