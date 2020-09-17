91-летний патриарх Филарет вылечился от COVID-19

Почетный патриарх Филарет, который заболел коронавирусом, оправился от болезни. Он получил отрицательный тест.

«Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни», – говорится в сообщении на странице Филарета в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время почетный патриарх продолжит трудиться на благо церкви.

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