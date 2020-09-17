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08:09 17 Сентября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Один из самых старых футбольных клубов Англии ликвидировали из-за долгов

Высокий суд Лондона вынес постановление о ликвидации футбольного клуба «Маклсфилд Таун», основанного в 1874 году.

Клуб, по итогам минувшего сезона вылетевший в пятый по силе английский дивизион, был ликвидирован из-за задолженности на общую сумму более полумиллиона фунтов стерлингов.

Владелец клуба Амар Алькади попросил восемь недель отсрочки, чтобы совершить продажу команды новому владельцу Роберту Бенуэллу. Также он предложил оплатить часть долга и приложил свидетельства своей платежеспособности, но суд счел издать обязательное постановление о ликвидации, не увидев доказательств способности клуба погасить долги.

«Маклсфилд Таун» не может похвастаться громкими победами, но при этом клуб является одним из самых старых в Великобритании. На звание самого первого клуба претендует футбольная команда Кембриджского Университета, утверждающая, что была создана в 1856 году.

Однако официально все-таки принято считать старейшим ФК «Шеффилд», который был основан в 1857 году. В настоящее время «Шеффилд» выступает в восьмом по значимости дивизионе Англии – Первом южном дивизионе Северной Премьер-лиги.

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Тэги: футбол, Англия, долги

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