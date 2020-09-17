Експерт пояснив, чому Лозинський є «агентом Москви»

Політолог, директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік заявив, що депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський працює на користь Москви.

Політолог, директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік заявив, що депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський працює на користь Москви.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає інтернет-видання Новости Украины — From-UA.

Політолог зазначає, що вже певний час спостерігає за політичною «грою в істерику» з боку окремих політиків та фракцій навколо можливого внесення змін до п.4 Постанови ВРУ про скасування місцевих виборів в ОРДЛО. І наголошує, що цей пункт, який не відповідає Мінським угодам, із задоволенням використовується РФ і ОРДЛО для звинувачення України в порушенні Мінських угод та подальшого блокування перемовин.

Аналізуючи це, Руслан Бортнік звертає увагу на те, що депутати від фракції «Голос», і особливо «полум’яний» Роман Лозинський, які «клянуть будь які спроби змінити Постанову й прибрати звідти вимогу капітуляції РФ як передумову проведення виборів на Донбасі, 13 липня подавали свою версію Постанови про вибори №3834, де таких вимог не було. Взагалі!

«Натомість там пропонувалося досить таке миролюбне визначення як «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів… будуть призначені в установленому Конституцією України порядку після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі», – цитує подану Лозинським постанову політолог.

Бортнік також наголошує, що таку різку зміну щодо капітуляції РФ, буквально через 2 тижні після проекту «Голосу», майже слово в слово повторив у проекті і нардеп Качура від фракції «Слуга народу», додавши лише можливість формування на підконтрольній території України Луганської та Донецької обласних рад, які, за словами політолога, інакше ніж «путінськими» не називають, а авторів таких проектів «маріонетками Москви».

«В дзеркало нарешті подивилися? Це ж майже Ваш текст. За Вашою логікою саме Лозинський і компанія підпрацьовували «агентами Москви» ще 2 місяці тому. «Голос» – перереєстровуйте свою постанову слово в слово від липня й думаю, що парламент її може підтримати («ЗА» більшості «Слуга Народу» й ОПЗЖ Вам гарантовані))). Або нехай «Слуга Народу» візьме цю постанову слово в слово й проголосує – от посміємося», – звертається до «Голосу» та «Слуги народу» Бортнік.

Резюмуючи, політолог закцентував на тому, що «російські вимоги» до постанови про вибори з’явилися лише через місяць після реєстрації обох постанов.

«РФ вже давно працює в Україні використовуючи «умовні рефлекси корисних ідіотів» – і якщо їй щось не подобається в нашій країні вона переважно це хвалить… Але саме така непослідовність й неповага до виборців коштує «Голосу» суспільної підтримки, чемпіонами з втрати якої вони і є, а країні – майбутнього процвітаючої держави та консолідованого суспільства. Задовбали політики «по приколу», – підсумував Бортнік.