Фонд державного майна України сприяє Строгому в розкраданні ДП “Благодатне” в Харківській області

«Попередній» директор державного підприємства “Благодатне” Строгий Д.О. перед своїм звільненням, за допомогою ухвали суду захопив контроль над врожаєм підприємства.

Врожай 2020 Державного підприємства «Благодатного» повністю піде на користь СФГ «Строгого О.Ф.» – на сьогоднішній день це вже очевидно. Попередня вартість державного врожаю, що буде відверто вкрадений оцінюється у десятки мільйонів гривень.

Як держава до такого дійшла?

Органом управління ДП “Благодатне” з червня місяця цього року є Фонд державного майна України.

Контракт із директором Строгим Д.О. припинено у зв’язку із закінченням строку та від 18.08.2020 призначено в.о. директора Бочку А.М.

З цього дня йому надано 3 дні для внесення змін у реєстр, щодо свого керівництва. Будучи у минулому підлеглим Строгого Д.О. виконуючий обов’язки директора Бочка А.М. надав можливість для вчинення захоплення підприємства.

Тому, на наступний день після призначення, доки не було внесено зміни до реєстру, Строгий Д.О. подав позовну заяву разом із заявою про забезпечення позову, яка була задоволена ухвалою Зміївського районного суду від 20.08.2020.

Таким чином, фактично і юридично Строгий Д.О. скоїв рейдерське захоплення ДП “Благодатне”, де обробляється 5000 гектарів земельних ділянок сімейним господарством Строгих, а Фонд державного майна України вже протягом трьох тижнів просто не реагують на це.

Факт того, що до сьогодні ухвала про забезпечення позову не оскаржена і навіть не подано заяву, свідчить про змову Фонду державного майна України разом із Строгим Д.О., оскільки цю ухвалу за бажанням можливо було оскаржити протягом одного дня. Контроль за підприємством на час збиральної кампанії цього року залишається за людиною, яка вже звільнена державою з посади — Строгим Д.О.

Прямо в ці години тисячі гектарів обробляються та вивозяться на ФГ «Строгий О.Ф.». І навіть поки Ви читаєте цю статтю, ціла команда на чолі із Строгим Д.О., за потуранням Фонду державного майна України, відверто крадуть державне майно. Правоохоронні органи виявляють унікальну бездіяльність, чим самим сприяють пограбуванню врожаю державного підприємства.

Таким чином, Строгий або в змові з Фондом державного майна України, або із правоохоронцями, адже все відбувається настільки відкрито, що це навіть не крадіжка – це грабіж держави.

Правоохоронні органи не просто зобов’язані зреагувати, та не допустити розкрадання державного майна, а й у подальшому притягнути до кримінальної відповідальності осіб, за супроводом яких здійснюється ця рейдерська операція.