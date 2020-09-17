В Украине разрешили электронную торговлю медикаментами
Рада одобрила законопроект, который закрепляет основные требования к дистанционной торговле лекарственными средствами.
Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект об электронной розничной торговле лекарственными средствами. Решение поддержали 258 депутатов на заседании в четверг, 17 сентября.
Теперь на уровне закона закреплен перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС.
При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
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