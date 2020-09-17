НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
12:00 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине разрешили электронную торговлю медикаментами

Рада одобрила законопроект, который закрепляет основные требования к дистанционной торговле лекарственными средствами.

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект об электронной розничной торговле лекарственными средствами. Решение поддержали 258 депутатов на заседании в четверг, 17 сентября.

Теперь на уровне закона закреплен перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств; урегулировать на законодательном уровне отношения между органами исполнительной власти, операторами фармацевтического рынка, логистическими операторами и потребителями лекарственных средств в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Источник:
Тэги: торговля, медикаменты

Новости по теме

Трамп снизит стоимость лекарств в США

Дональд Трамп издал указы, которые позволят импортировать дешевые препараты из Канады. У фармкомпаний США теперь есть месяц, чтобы предложить альтернативу.

Стало известно, чем в Украине лечат пациентов с COVID-19

Ряд СМИ со ссылкой на источники в лечебных учреждениях утверждают, что наиболее успешным препаратом медики считают Азитромицин.

Китай стал торговым партнером Украины №1

По итогам прошлого года впервые в истории крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Один из самых старых футбольных клубов Англии ликвидировали из-за долгов

08:09 Мир

Экс-глава IAAF признал, что скрывал применение допинга российскими атлетами

05:44 Мир

В NASA объявили, что солнце вошло в новый цикл активности

22:00 Мир

Село Заиченко в Донецкой области захватили сепаратисты

19:00 Украина

Кабмин вновь изменил критерии для красной зоны карантина

18:00 Украина

Кабмин одобрил стратегии борьбы с организованной преступностью и коррупцией

18:00 Украина

Кабмин планирует запретить импорт картошки из России

17:30 Украина

В Офисе Президента отреагировали на заявление Лукашенко по поводу хасидов

17:00 Украина

Трамп признал, что собирался ликвидировать президента Сирии

09:28 Мир

Украина пообещала регулярные полеты самолетов ВВС США близ Крыма

07:42 Украина

Украина готова производить вакцину от коронавируса

06:47 Украина

Новости | Слоты