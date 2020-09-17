Железнодорожники Кривого Рога грозятся начать бастовать

Работники Криворожского локомотивного депо поддержали протест местных шахтеров и тоже требуют повысить зарплаты.

Железнодорожники Криворожского локомотивного депо пригрозили начать забастовку с 29 сентября, если им не повысят зарплаты. Как заявил в четверг, 17 сентября, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook, сегодня они присоединились к акции протеста работников Криворожского железорудного комбината.

По словам Волынца, о своем решении присоединиться к акции протеста железнодорожники сообщили в письме мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу.

«В тексте письма говорится, что работники недовольны беззаконием и «низким положением» человека труда Кривбасса. Заявляется о нарушении трудового законодательства в сферах: оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения, права на отпуск. Отмечается, что часть сотрудников работают в экологически загрязненных районах города, что коллектив вынужден работать на устаревших и технически неисправных локомотивах», – приводит слова письма Волынец.

По его словам, железнодорожники требуют повышение зарплат не менее, чем на 25%, пересмотреть уровень надбавок и дополнительных благ, а также приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.

В случае игнорирования требований руководством Укрзализныци, с 29 сентября работники Криворожского локомотивного депо объявят итальянский забастовку «работа по инструкции», заявил Волынец.

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