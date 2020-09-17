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Главная » Украина » Политика
17:37 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС угрожает отменить безвиз и очередной транш из-за того, что власти Украины хотят поставить «своего» руководителя САП

Безвизовый режим с ЕС и транш в 1,5 млрд евро могут быть отменены из-за попыток украинских властей поставить «своего» руководителя САП.

Безвизовый режим и очередной транш помощи Украине находятся под угрозой из-за попыток украинских властей поставить «своего» руководителя САП. Об этом в четверг, 17 сентября, заявила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.

По ее словам, украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Крамон отметила, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», – написала она, подчеркнув, что это так не обойдется.

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Тэги: ес, Евросоюз, транш, САП, безвиз

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