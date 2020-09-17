Горсоветы мешают запуску 5g сети ссылаясь на их фиктивный вред
Администрации и горсоветы ссылаются на мнимый «вред» вышек 5G, вопреки всем разъяснениям от министерства об их безопасности.
Власти на местах препятствуют установке станций 5G-связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Об этом сообщает Минцифры в Instagram в четверг, 17 сентября.
В частности, против высказались:
- управление образования Броварского горсовета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;
- руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установлению базовой станции возле городской клинической больницы;
- аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;
- в Мариуполе установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП Мариупольтеплосеть.
Как подчеркивают в ведомстве, такие действия чиновников не является заботой о гражданах, потому что из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов.
«Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке. К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот – Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач – регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями», – подчеркнули в Минцифры.
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