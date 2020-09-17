Горсоветы мешают запуску 5g сети ссылаясь на их фиктивный вред

Администрации и горсоветы ссылаются на мнимый «вред» вышек 5G, вопреки всем разъяснениям от министерства об их безопасности.

Власти на местах препятствуют установке станций 5G-связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Об этом сообщает Минцифры в Instagram в четверг, 17 сентября.

В частности, против высказались:

управление образования Броварского горсовета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;

руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установлению базовой станции возле городской клинической больницы;

аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;

в Мариуполе установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП Мариупольтеплосеть.

Как подчеркивают в ведомстве, такие действия чиновников не является заботой о гражданах, потому что из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов.

«Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке. К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот – Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач – регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями», – подчеркнули в Минцифры.

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