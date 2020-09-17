Хасиды в украинских костюмах спели гимн Украины

Паломники, которые уже несколько суток находятся на границе, оделись в национальные украинские костюмы и спели гимн не пустившей их страны.

Застрявшие на границе с Беларусью хасиды надели украинские костюмы и спели гимн Украины, пытаясь попасть в Умань. Соответствующее видео в четверг, 17 сентября, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

«В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах», – написал он.

Исполнив гимн, хасиды хором произносят: «Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!»

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