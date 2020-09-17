Хасиды в украинских костюмах спели гимн Украины
Паломники, которые уже несколько суток находятся на границе, оделись в национальные украинские костюмы и спели гимн не пустившей их страны.
Застрявшие на границе с Беларусью хасиды надели украинские костюмы и спели гимн Украины, пытаясь попасть в Умань. Соответствующее видео в четверг, 17 сентября, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.
«В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах», – написал он.
Исполнив гимн, хасиды хором произносят: «Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!»
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Сегодня в МВД дали окончательный ответ – границу для паломников-хасидов не откроют, поэтому в Израиле просят их оставить попытки попасть в Украину.
У Зеленского призвали белорусские власти прекратить делать ложные обнадеживающие заявления для паломников и связали ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.
На данный момент Украина не может пропустить в Украину находящихся на границе хасидов, говорят в МИД.