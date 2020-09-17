СБУ отменила запрет на въезд в Украину для рэпера Баста
Письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета на въезд в Украину поступило в министерство культуры и информационной политики 31 августа 2020.
Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило министерство.
Такое решение принято по представлению СБУ, уточнили в Минкульте. Процедура осуществляется автоматически, поскольку само министерство не имеет полномочий включать или не включать в санкционные списки.
Письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета на въезд в Украину поступило в министерство культуры и информационной политики 31 августа 2020.
Напомним, российская певица Наталья Чистякова (Глюкоза) еще три года не сможет попасть на территорию Украины в связи с незаконным посещением аннексированного Крыма.
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