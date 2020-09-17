Генштаб ВСУ потратит 308 тыс грн на ручки Parker

Всего закупается 80 подарочных ручек, из них 58 с гравировкой, все ручки выполнены с позолотой деталей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины закупает подарочные ручки Parker с гравировками и позолотой на 308 тыс. грн. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило издание Наши деньги.

Всего закупается 80 подарочных ручек, из них 58 с гравировкой «От Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины» в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки – с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются 10 ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн.

Также купили 20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн.

Еще 10 латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 и 10 латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 закупят по 2940 грн., 10 латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн.

Все они выполнены с позолотой деталей. Продавцом ручек выступит частное предприятие Май.

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