Три человека сгорело заживо в результате ДТП в Запорожье
После возникновения пожара свидетели аварии вытащили из салона водителя и пассажира с переднего сиденья.
17 сентября поздно вечером в Запорожье произошло смертельно ДТП. Автомобиль BMW, в котором находилось 6 молодых людей врезался в столб и загорелся.
Очевидцы ДТП пытались помочь вытащить пострадавших, однако спасти удалось только водителя и пассажира, которые находились на передних сиденьях. Троих парней, которые оказались заблокированы на задних сидения вытащить не удалось – они сгорели заживо.
Местоположение третьего пострадавшего во время столкновения пока неизвестно. Его заметили уже вне автомобиля.
На место трагедии работали несколько бригад ГСЧС, полиция и скорая помощь.
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