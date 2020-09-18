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07:00 18 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Три человека сгорело заживо в результате ДТП в Запорожье

После возникновения пожара свидетели аварии вытащили из салона водителя и пассажира с переднего сиденья.

17 сентября поздно вечером в Запорожье произошло смертельно ДТП. Автомобиль BMW, в котором находилось 6 молодых людей врезался в столб и загорелся.

Очевидцы ДТП пытались помочь вытащить пострадавших, однако спасти удалось только водителя и пассажира, которые находились на передних сиденьях. Троих парней, которые оказались заблокированы на задних сидения вытащить не удалось – они сгорели заживо.

Местоположение третьего пострадавшего во время столкновения пока неизвестно. Его заметили уже вне автомобиля.

На место трагедии работали несколько бригад ГСЧС, полиция и скорая помощь.

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Тэги: дтп, Запорожье, жертвы

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