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01:21 18 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной

Белорусский лидер заявил, что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей, а с Украиной – усилить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 17 сентября, заявил, что Минск закрывает границы с Польшей и Литвой, а границу с Украиной – усиливает, передает Тut.by.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», – сказал Лукашенко, посетив женский форум в Минске.

Также белорусский лидер обратился к народам трех стран. Он призвал их «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

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Тэги: Лукашенко, Литва, Польша, беларусь, границы

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