В Латвии запретят георгиевскую ленту

Сейм Латвии в первом чтении принял закон, предусматривающий запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях.

«Принимая во внимание экспансию России в Украину и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основания рассматривать угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленты ограничил бы такие проявления идеологии», – ранее подчеркивал глава парламентской Комиссии по правам человека и общественных дел Артусс Кайминьш.

Сейчас в Латвии во время публичных мероприятий закон запрещает использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики – серпа и молота, а также их стилизации. Исключение возможно только в случае, если все это не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года.

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