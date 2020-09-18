Ультрас «Динамо» продолжат бойкот Луческу

После удачного поединка против АЗ «Алкмар» (2:0) и выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов ультрас «Динамо» снова напомнили о себе.

Они в очередной раз заявили, что несмотря на победы «бело-синих», не примут главного тренера команды Мирчу Луческу.

«Кто до сих пор этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов», – написали они в Instagram.

«Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из «Динамо»!» – заявляют болельщики.

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