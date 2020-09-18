Внучки Лукашенко забрали документы из белорусского лицея

Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына Лукашенко – забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.

Девушки учились на гуманитарном профиле. Информацию об окончании обучения в лицее подтвердила сама Анастасия Лукашенко. Причины такого решения она не назвала, также отказалась говорить, где будет продолжать получать образование.

По информации издания, сестры Лукашенко посещали занятия около недели, после этого забрали документы.

Напомним, в конце августа стало известно, что обучение в лицее БГУ прекратил и младший сын Александра Лукашенко – Николай. Он был зачислен на биологический профиль, однако на занятиях так и не появился. Российские СМИ со ссылкой на источники писали, что Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией, однако официального подтверждения этого пока нет.

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