Европарламент призвал к проведению международного расследования отравления Навального

В резолюции отравление российского оппозиционера Алексея Навального названо попыткой покушения на его жизнь.

В резолюции также выражена глубокая обеспокоенность относительно повторяющихся случаев использования химического оружия против российских граждан. Власти России Европарламент призвал сотрудничать с расследованием ОЗХО.

Как говорится в тексте резолюции, проект которой предложили представители сразу нескольких ведущих фракций, попытка убийства Навального стала «частью систематических усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать его и другие критические голоса» в России, при этом дело Алексея Навального парламентарии рассматривают как одно из звеньев в цепочке политики Кремля, направленной на «репрессии внутри государства и агрессию вовне», включая подрыв миропорядка, основанного на соблюдении правил.

В резолюции также содержится призыв к руководству ЕС составить в ближайшее время список новых ограничительных мер в отношении России и расширить уже существующие санкции, в том числе использовать санкционные механизмы против лиц, становившихся объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным.

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