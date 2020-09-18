В России известную актрису оштрафовали за пикет в поддержку Навального

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Яну Троянову за пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Актрису признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

21 августа Троянова вышла с плакатом «Путин отпусти Навального» на Красную площадь в Москве.

Вместе с ней вышла актриса Ирина Вилкова.

Их задержали и доставили в отделение полиции.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолете, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу. Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин.

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