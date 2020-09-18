Лукашенко и Путина наградили Шнобелевской премией в области медицины

Гарвардский университет США провел церемонию вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные достижения.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Тэги: медицина, Шнобелевская премия