Клуб из украинского села пробился в следующий раунд Лиги Европы

«Колос» из села Коваливка в первом в своей истории матче Лиги Европы победил на выезде греческий «Арис» со счетом 2:1 и вышел в 3-й раунде квалификации турнира.

Гости могли забить еще в первом тайме, но Зозуля не сумел замкнуть навес партнера, а после удара Смирного хозяев спас вратарь. В ответ Матилья потревожил перекладину.

Подопечные Руслана Костышини добились своего на 47-й минуте. Богданов со штрафного навесил на дальнюю стойку, а там Новак головой замкнул мяч в сетку.

«Арис» восстановил равновесие на 55-м обороте секундной стрелки. После прострела с фланга Гама подобрал мяч на линии штрафной и точно пробил в верхний угол.

Тем не менее, равный счет продержался меньше восьми минут. Это Емец пробил после прострела Морозко, и хотя вратарь соперника мяч отбил, на добивании первым оказался Антюх.

В оставшееся время «Колос» мог еще забивать минимум трижды, но Селезнев упустил сразу два момента, а еще раз свой шанс не использовал Антюх. Между тем, промах Манчини не позволил Арису перевести игру в дополнительное время.

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы украинская команда сыграет на выезде против хорватской «Риеки».

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