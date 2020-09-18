Откровенно о деликатном: что такое геморрой

Одно из самых распространенных проктологических заболеваний – геморрой.

Согласно статистике, каждый четвертый человек страдает от патологии, которая периодически обостряется. Кроме того, каждый второй-третий хотя бы изредка испытывает различные симптомы. Болезнь выражается в расширении вен нижней части прямой кишки, их истончением, деформацией и образованием геморроидальных узлов (шишек).

Развитие аномального процесса в прямокишечном канале провоцируют различные факторы. Среди распространённых причин:

генетическая предрасположенность,

постоянные стрессы,

регулярное раздражение анального канала, например, клизмами или нестандартными сексуальными отношениями,

частые запоры и понос,

малоактивный образ жизни и сидячая работа, способствующая застою крови в тазовой области,

тяжёлый физический труд и подъём тяжестей,

чрезмерная увлечённость копчёностями, а также солёными, острыми, маринованными и приправленными блюдами,

злоупотребление крепкими чайными и кофейными напитками, алкоголем,

беременность и роды.

Заболевание проявляет себя характерными симптомами. К ним относится жжение в районе анального отверстия, болевые ощущения при дефекации, слизистые и кровяные выделения, выпадение воспаленных узлов. Бороться с болезнью помогают свечи от геморроя и другие лекарственные препараты, назначаемые только врачом. На определенной стадии применяются соответствующие средства для эффективной терапии. Всего бывает четыре стадии, которые различаются по состоянию геморроидальных узлов:

видны через просвет прямой кишки (возможны неприятные ощущения при дефекации),

выпадают за пределы анального отверстия в процессе дефекации или при натуживании (возможен зуд и выделения),

хорошо прощупываются, выпадают произвольно, самостоятельно не втягиваются,

выпадают достаточно сильно (появляются такие дополнительные симптомы, как изъязвления, тромбоз, непроизвольное отхождение газов и жидкого стула).

Какое лечение наиболее эффективное

Несмотря на широкое распространение, лишь небольшое число людей своевременно обращаются за медицинской помощью. Однако болезнь имеет хроническое прогрессирующее развитие и часто приводит к инвалидности, поэтому нужно срочно показаться врачу. Ее лечение зависит от индивидуальных особенностей пациента и стадии болезни.

Если симптомы минимальны, можно обойтись препаратом местного действия – мазью, кремом, свечами от геморроя. Химические формулы таких лекарств основываются на сочетании нескольких отборных веществ с противовоспалительными, болеутоляющими и рассасывающими свойствами. На поздних стадиях чаще всего необходимо оперативное вмешательство. Оно помогает при крупных выпадающих узлах, которые постоянно кровоточат, и отсутствии реакции на медикаментозную терапию.

Лечение геморроя на любой стадии также включает в себя системные препараты – нестероидные противовоспалительные, венотоники и содержащие биофлавоноиды. Помимо этого, широко применяются различные безоперационные методы с целью удаления геморроидальных узлов. При необходимости врач рекомендует криодеструкцию, лазерную коагуляцию, склерозирование и другие современные процедуры.