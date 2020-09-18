Правительство ведет «Укргидроэнерго» к банкротству

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает переподчинить государственную компанию «Укргидроэнерго» правительству Украины.

Это приведет к единоличному контролю за предприятием со стороны Шмыгаля, пишет Апостроф.

Глава правительства Украины Шмыгаль реализует план по фактическому захвату «Укргидроэнерго» за спиной президента Владимира Зеленского. Тем самым дело «Укргидроэнерго» наносит урон имиджу Зеленского. Президент предстает в образе коррупционера, который зарабатывает на государственной компании. Также складывается впечатление, что президент является соучастником рейдерского захвата «Укргидроэнерго».

Захват «Укргидроэнерго» является попыткой получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли. Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» – 2,65 млрд. грн, убыток «Центрэнерго» – 493 млн грн. «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов.

Переподчинение «Укргидроэнерго» приведет к тому, что компания может стать банкротом. В то же время «Укргидроэнерго» является получателем международных кредитов Европейского инвестиционного банка. Условия получения кредитов предусматривают, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией.

В случае принятия окончательного решения о переподчинении «Укргидроэнерго» правительство Дениса Шмыгаля нарушит международные договоренности Украины и ЕС. В частности соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС не позволяет Кабмину управлять имуществом таких предприятий как «Укргидроэнерго». Деятельность «Укргидроэнерго» может быть подчинено Минфину, Минэкономики или Минэнерго.

На данный момент правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. Правительство во главе с Денисом Шмыгалем принимало спорные решения относительно деятельности компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов «Энергоатомом».

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение «Укргидроэнерго» приведет к упадку компании и отказу ЕБРР и Мирового банка финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль работал в компании «ДТЭК Западэнерго».