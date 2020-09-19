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Главная » Мир » Религия
05:47 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусского священника арестовали за пикет против насилия

В Гомеле в пятницу суд арестовал на 10 суток священника Владимира Дробышевского. 13 сентября он вышел на одиночный пикет с плакатом «Остановите насилие».

Это не первая акция, в которой участвует Дробышевский: 7 сентября он стоял в пикете с плакатом «История творится прямо сейчас на улицах ваших городов», а 11 сентября поддержал студентов местного университета, возмущенных арестом своего преподавателя.

1 сентября, говорит Дробышевский, его отстранили от служения и в ближайшее время лишат сана. Формальная причина – прогул.

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Тэги: священник, Республика Беларусь

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