Белорусского священника арестовали за пикет против насилия
В Гомеле в пятницу суд арестовал на 10 суток священника Владимира Дробышевского. 13 сентября он вышел на одиночный пикет с плакатом «Остановите насилие».
Это не первая акция, в которой участвует Дробышевский: 7 сентября он стоял в пикете с плакатом «История творится прямо сейчас на улицах ваших городов», а 11 сентября поддержал студентов местного университета, возмущенных арестом своего преподавателя.
1 сентября, говорит Дробышевский, его отстранили от служения и в ближайшее время лишат сана. Формальная причина – прогул.
Новости по теме
Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных.
Оппозиционер Светлана Тихановская заявила об этом во время дебатов по Беларуси в Совете ООН по правам человека.
Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына Лукашенко – забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.