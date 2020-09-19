В Офисе Президента назвали условия для выборов в ОРДЛО

В ОПУ обращают внимание на то, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень большую роль играет ОБСЕ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности. Об этом в пятницу, 18 сентября, он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала »Украина».

Говоря о дискуссии в трехсторонней контактной группе по поводу проекта постановления народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Качуры, Ермак отметил, что только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы или постановления.

«Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет – это будет решать Верховная Рада. Поэтому это высказывание господина заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время было не совсем корректным», – отметил он.

Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов в соответствии с ожиданиями общества.

«А мы понимаем, что сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории действительно возможно только после полной деоккупации, и тогда там действительно будет сделано все, чтобы вопросы безопасности были решены», – подчеркнул он.

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