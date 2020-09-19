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13:29 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе

Провокации зафиксированы недалеко от Водяного – из подствольного гранатомета, и вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.

В частности, недалеко от Водяного противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.

«Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался», – отметили в штабе.

Подчеркивается, что на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

С начала текущих нарушений перемирия не зафиксировано.

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Тэги: Донбасс, перемирие, режим тишины, ОРДЛО

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