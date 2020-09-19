Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе
Провокации зафиксированы недалеко от Водяного – из подствольного гранатомета, и вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.
В частности, недалеко от Водяного противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.
«Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался», – отметили в штабе.
Подчеркивается, что на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.
С начала текущих нарушений перемирия не зафиксировано.
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