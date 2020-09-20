Трампу отправили письмо из Канады, содержащее яд рицин
Американские спецслужбы изучают отравленное ядовитым веществом письмо, которое отправили из Канады в Белый дом.
Президенту США Дональду Трампу отправили письмо, содержащее яд рицин. Посылку перехватили правоохранители. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил телеканал CNN.
«ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности», – указано в заявлении ведомства в Twitter.
Рицин – это белковый яд растительного происхождения, который получают из касторовых бобов. В случае попадания в организм человека вызывает тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, что приводит к отказу органов и смерти. Противоядия от него не существует.
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