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06:00 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трампу отправили письмо из Канады, содержащее яд рицин

Американские спецслужбы изучают отравленное ядовитым веществом письмо, которое отправили из Канады в Белый дом.

Президенту США Дональду Трампу отправили письмо, содержащее яд рицин. Посылку перехватили правоохранители. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что письмо было отправлено из Канады. Присутствие в нем рицина подтвердилось дважды. Спецслужбы разыскивают отправителя.

Так, расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба США. В Бюро заверили, что угрозы общественной безопасности нет.

«ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности», – указано в заявлении ведомства в Twitter.

Рицин – это белковый яд растительного происхождения, который получают из касторовых бобов. В случае попадания в организм человека вызывает тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, что приводит к отказу органов и смерти. Противоядия от него не существует.

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Тэги: США, отравление, письмо, яд, Трамп, рицин

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