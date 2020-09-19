В Николаевской области стартовали украинско-британские военные учения
В ходе учений выполняются задачи по стандартам и процедурам НАТО для повышения совместимости подразделений ВСУ и НАТО.
Совместные украинско-британские военные учения начались в субботу, 19 сентября, в Николаевской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В рамках учений проводилась высадка британских парашютно-десантных подразделений с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules.
Украинские подразделения десантников высаживались вместе с тяжелым пехотным вооружением и техникой с самолетов Ил-76 и Ан-26.
В ходе учений выполняются задачи по стандартам и процедурам НАТО для повышения совместимости подразделений ВСУ и НАТО.
После десантирования украинские и британские подразделения выполняли различные задания, в частности взятие под контроль важных районов, объектов и тому подобное.
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