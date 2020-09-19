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07:00 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Николаевской области стартовали украинско-британские военные учения

В ходе учений выполняются задачи по стандартам и процедурам НАТО для повышения совместимости подразделений ВСУ и НАТО.

Совместные украинско-британские военные учения начались в субботу, 19 сентября, в Николаевской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В рамках учений проводилась высадка британских парашютно-десантных подразделений с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules.

Украинские подразделения десантников высаживались вместе с тяжелым пехотным вооружением и техникой с самолетов Ил-76 и Ан-26.

В ходе учений выполняются задачи по стандартам и процедурам НАТО для повышения совместимости подразделений ВСУ и НАТО.

После десантирования украинские и британские подразделения выполняли различные задания, в частности взятие под контроль важных районов, объектов и тому подобное.

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Тэги: НАТО, Британия, военные учения, Николаевская область

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