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08:00 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подозреваемый во взяточничестве депутат Юрченко до сих пор не сложил мандат

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала «Украина 24″.

Народный депутат Александр Юрченко, которого обвиняют в вымогательстве взятки за правки к собственному законопроекту, не снимал с себя депутатских полномочий.

«Сегодня, к сожалению, другого механизма как самостоятельно, по собственной инициативе сложить мандат, нет вариантов. По состоянию на сегодня таких решений народный депутат Юрченко не принимал, ко мне как к председателю Рады от него таких заявлений не поступало«, – заявил Разумков.

При этом спикер Рады отметил, что были случаи, когда народный депутат ВР, подозреваемый в тех или иных действиях, слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя.

Мы также сообщали, что народный депутат Александр Юрченко не явился на заседание суда 18 сентября, где ему должны были избирать меру пресечения.

Напомним, что, по данным следствия, нардеп требовал у детектива НАБУ под прикрытием 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, а также 200 тыс. долларов – для подкупа членов профильного комитета Рады. Помощник Юрченко выступал в качестве посредника и позже был арестован с правом внесения залога.

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Тэги: коррупция, депутат, ВР, мандат, юрченко

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