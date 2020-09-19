В сеть попали личные данные тысяч сотрудников МВД, причастных к пыткам в Беларуси

Данные был опубликованы на белорусском оппозиционном телеграм-канале Nexta Live.

Белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.

«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем», – говорится в сообщении.

В подготовленной Nexta таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.

Издание рассказало, что получило информацию о сотрудниках правоохранительных органов от так называемых кибер-партизан и пообещало продолжить публикацию данных силовиков, если задержания продолжатся.

«Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) – пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot», - также призвали на канале.

В следующем посте были опубликованы данные семи офицеров из антитеррористического спецподразделения белорусского МВД «Алмаз».

Издание утверждает, что именно члены «Алмаза» причастны к убийству одного из протестующих, Александра Тарайковского, стрельбе в журналистов и мирных протестующих.

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