В сеть попали личные данные тысяч сотрудников МВД, причастных к пыткам в Беларуси
Данные был опубликованы на белорусском оппозиционном телеграм-канале Nexta Live.
Белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси.
«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем», – говорится в сообщении.
В подготовленной Nexta таблице указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.
Издание рассказало, что получило информацию о сотрудниках правоохранительных органов от так называемых кибер-партизан и пообещало продолжить публикацию данных силовиков, если задержания продолжатся.
«Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) – пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot», - также призвали на канале.
В следующем посте были опубликованы данные семи офицеров из антитеррористического спецподразделения белорусского МВД «Алмаз».
Издание утверждает, что именно члены «Алмаза» причастны к убийству одного из протестующих, Александра Тарайковского, стрельбе в журналистов и мирных протестующих.
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