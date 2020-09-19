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01:43 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Навальным

Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

Мирзаян пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября.

«Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров», — рассказал ученый. Восстановление российского политика, как заявил Мирзаян, может занять до года.

По его мнению, ситуация с невозможностью написать слова на доске, которую описывал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам — молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

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Тэги: Навальный, отравление, яд, новичок

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