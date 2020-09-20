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Главная » Мир » Экономика
16:35 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене из-за пандемии

Об этом говорится в отчете Crown Estate, которая управляет этой собственностью. Суммарно объекты оцениваются в 17 миллиардов долларов.

В отчете говорится, что весной арендаторы принадлежащей короне недвижимости оказались в непростом положении, поскольку жители ушли на изоляцию, покупательская способность населения в некоторых сферах торговли упала практически до нуля, а магазины закрылись.

При этом за отчетный год доход составил почти 450 миллионов долларов.

Как и до этого, деньги поступят в распоряжение правительства, а королеве Елизавете II будет передана четверть суммы.

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Тэги: недвижимость, королева, Великобритания

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