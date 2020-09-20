Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене из-за пандемии
Об этом говорится в отчете Crown Estate, которая управляет этой собственностью. Суммарно объекты оцениваются в 17 миллиардов долларов.
В отчете говорится, что весной арендаторы принадлежащей короне недвижимости оказались в непростом положении, поскольку жители ушли на изоляцию, покупательская способность населения в некоторых сферах торговли упала практически до нуля, а магазины закрылись.
При этом за отчетный год доход составил почти 450 миллионов долларов.
Как и до этого, деньги поступят в распоряжение правительства, а королеве Елизавете II будет передана четверть суммы.
Новости по теме
Пример принца Гарри и Меган Маркл оказался заразительным. Отказ герцогов Сассекских от королевских привилегий вызвал очередной раскол в монаршей семье.
Елизавета II в конце сентября осведомилась в Верховном суде Великобритании, может ли она отправить в отставку премьер-министра и если да, то каким образом.
В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.