США увеличивают свое военное присутствие в Сирии

Пентагон посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными. Американцы увеличат количество патрулирований.

В последние годы в Сирии наблюдались регулярные инциденты с участием российских и американских военных. Однако в последние недели они приобрели более жесткий характер. Так, в конце августа семеро американских военных получили травмы в результате столкновения с российской боевой машиной.

Теперь туда направляется около сотни американских военных и шесть боевых машин пехоты.

Капитан ВМФ США Билл Урбан, официально представляющий центральное командование войск США, заявил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции.

Он добавил, что вместе с машинами, которые перебрасываются из Кувейта, американцы разместят в регионе радары «Сентинел» и увеличат количество патрулирований.

«США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится», – заявил в пятницу Урбан.

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