Планировщик свадьбы YesYes – лучшее решение для молодоженов

Подготовка и планирование свадьбы – это сложный процесс учета всех мельчайших элементов и компонентов.

Подготовка и планирование свадьбы – это сложный процесс учета всех мельчайших элементов и компонентов. Приходится детально анализировать каждый этап, просчитывать все компоненты, а также контролировать список дел. В результате приходится создавать блокнот либо пользоваться каким-либо сервисом. Идеальным решением давно считается портал YesYes.ua.

Это многофункциональный планировщик, где можно отметить важнейшие события, завести отдельный блокнот, а также добавлять необходимые даты, покупаемые услуги и отмечать исполнителей. Теперь не нужно платить лишние деньги организаторам, ведь все можно сделать самостоятельно.

Функционал и особенности сервиса YesYes.ua

Разработчики постарались и разработали уникальный проект для удобства молодоженов. Посещая yesyes.ua пользователи смогут удерживать всю информацию в одном месте. Этой информацией может быть:

список дел;

бюджет и текущие затраты;

отобранные специалисты;

тендеры;

список гостей;

подробный план свадебного дня.

Весь функционал абсолютно бесплатный. Отличительная черта сервиса в наличии специалистов. Пользователи за несколько минут могут выбрать ведущего, фотографа, артистов и музыкантов, ресторан, фотостудию, свадебные платья и многое другое.

Есть возможность заняться самостоятельным выбором, либо сформировать тендер и ждать предложений от специалистов. В результате будет выбираться наиболее оптимальное решение под собственные задачи и бюджет, что упрощает анализ предложений.

Портал идеально подходит для тех, кто ищет работу. Специалист может сформировать свое резюме, получить отзывы от клиентов и в дальнейшем предлагать собственные услуги. Это помогает не тратить массу времени на поиски клиентов, ведь все они в одном месте.

Дополнительная помощь портала YesYes.ua

Кроме использования основного функционала посетители сайта могут ознакомиться с актуальной информацией, разнообразными статьями и советами по организации свадьбы. Также есть фотографии реальных свадеб, что позволит увидеть как те или иные действия совершаются другими людьми.

Самостоятельная подготовка еще никогда не была такой простой и интересной. Если и возникнут вопросы, то их можно задавать специалистам и консультантам портала. Они дадут определенные рекомендации и советы, а также предложат свою помощь в решении конкретных вопросов и проблем.