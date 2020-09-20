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Главная » Мир » Спорт
12:41 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У хоккеистов рижского «Динамо» обнаружили коронавирус

Тесты на коронавирус как минимум пяти игроков рижского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» дали положительный результат.

«Наша команда сдала анализы, сейчас ждем результаты. Пока ничего конкретного не подтверждено, но уже известно, что есть положительные результаты, теперь надо понять, сколько их», – сказал председатель совета директоров Юрис Савицкис.

В следующем матче команда из столицы Латвии должна сыграть на своей площадке с нижегородским «Торпедо» 22 сентября.

Ранее стало известно, что из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двадцати членов команды и тренерского штаба казахстанского «Барыса» команда ушла на карантин. Из-за этого были перенесены шесть матчей клуба.

Также из-за карантина перенесены пять игр финского «Йокерита». Кроме того, случаи заражения были выявлены в ярославском «Локомотиве», из-за этого был перенесен матч команды против «Сочи».

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Тэги: хоккей, коронавирус

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