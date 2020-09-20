Кабмин расширил возможности е-паспорта
В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.
Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.
Такое решение принято во время заседания правительства 16 сентября.
В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.
Причина. Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.
Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения “Дія” для:
- предоставления услуг почтовой связи;
- проведения банковских операций;
- подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
- предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
- предоставления гостиничных услуг;
- предоставления телекоммуникационных услуг;
- предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
- предоставления административных услуг;
- возврата уплаченных за товар средств.
Новости по теме
В заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.
Борис Джонсон заявил, что Лондон готов пойти на одно из крупнейших изменений британских иммиграционных правил за всю историю.
Об этом вечером в четверг, 6 февраля, написал вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.