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12:26 20 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин расширил возможности е-паспорта

В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.

Кабмин внес изменения в постановление о применении отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте в форме карты и в загранпаспорте.

Такое решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

В приложения “Дія” можно будет сделать больше операций.

Причина. Необходимость постановления возникла из-за того, что граждане массово сталкиваются с невозможностью использования приложения “Дія” в части торговых сетей, банков, почтовых отделений.

Постановление предусматривает возможности предоставления информации из приложения “Дія” для:

  • предоставления услуг почтовой связи;
  • проведения банковских операций;
  • подтверждения возраста во время приобретения пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
  • предоставления услуг по медицинскому обслуживанию;
  • предоставления гостиничных услуг;
  • предоставления телекоммуникационных услуг;
  • предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
  • предоставления административных услуг;
  • возврата уплаченных за товар средств.
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Тэги: паспорт, приложение, услуги, дия

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