55-летний вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вице-премьер сначала проходил лечение в частной клинике Akfa Mediline в Ташкенте, а потом в медицинских учреждениях Германии.

В Узбекистане коронавирус выявили у более 51 тысячи человек. Умерли 429 человек.

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