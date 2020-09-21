55-летний вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса
Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Вице-премьер сначала проходил лечение в частной клинике Akfa Mediline в Ташкенте, а потом в медицинских учреждениях Германии.
В Узбекистане коронавирус выявили у более 51 тысячи человек. Умерли 429 человек.
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