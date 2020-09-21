Украинки выиграли юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу
Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет стартовал в турецком Измире 16 сентября. Украину на этом турнире представляют сразу четыре пары.
Украинский дуэт Ангелина Хмиль – Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).
В финале континентального первенства Хмиль и Лазаренко со счетом 2:0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось «серебро».
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