Украинки выиграли юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу

Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет стартовал в турецком Измире 16 сентября. Украину на этом турнире представляют сразу четыре пары.

Украинский дуэт Ангелина Хмиль – Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).

В финале континентального первенства Хмиль и Лазаренко со счетом 2:0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось «серебро».

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