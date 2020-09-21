В США вручили телевизионную премию «Эмми»

72-я церемония награждения проводится в виртуальном режиме и транслируется из Лос-Анджелеса телекомпанией ABC.

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Награды «Лучший комедийный актер» и «Лучшая комедийная актриса» получили Кэтрин О’Хара и Юджин Леви, сыгравшие в этом сериале.

В номинации «Лучшая драматическая актриса» победила Зендая за роль в сериале «Эйфория». Лучшим драматическим актером был назван Джереми Стронг, сыгравший в сериале «Наследники», который также стал лучшим драматическим сериалом.

Премия «Эмми» – главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.

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