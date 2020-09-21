Стало известно, кто отправил Трампу посылку с ядом
19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу.
Отправителем посылки с ядом рицином для президента США Дональда Трампа оказалась женщина. Власти задержали вооруженную женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Вскоре ей должны предъявить обвинения.
Подозреваемая была взята под стражу сотрудниками таможни и пограничной службы США на пограничном переходе «Мост Мира» недалеко от Буффало. Ее имя не раскрывается.
19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу. При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин.
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