Стало известно, кто отправил Трампу посылку с ядом

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу.

Отправителем посылки с ядом рицином для президента США Дональда Трампа оказалась женщина. Власти задержали вооруженную женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Вскоре ей должны предъявить обвинения.

Подозреваемая была взята под стражу сотрудниками таможни и пограничной службы США на пограничном переходе «Мост Мира» недалеко от Буффало. Ее имя не раскрывается.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу. При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин.

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