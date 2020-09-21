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05:48 21 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минске сломался водомет для разгона протестующих

В белорусской столице силовикам не удалось разогнать митингующих с помощью водомета. Машина сломалась. Ее пришлось отогнать обратно.

В Минске в воскресенье, 20 сентября, во время очередной акции протеста у силовиков сломался водомет, которым они хотели разогнать демонстрантов. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

«На Козлова сломался водомет – под ним растеклась большая оранжевая лужа. Его пытаются починить», – говорится в сообщении.

Однако исправить устройство не удалось и силовики отогнали машину.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, в Минске в Марше справедливости 20 сентября приняли участие около 100 тысяч человек.

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Тэги: Минск, водометы, протестующие

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