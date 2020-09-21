Украина вышла на второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19
По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 249 164 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки – 3891 человек.
Всего в мире зафиксировано 31 240 113 случаев инфицирования. От осложнений умерли уже 965 066 человек. Успешно преодолели болезнь и вылечились 22,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений – США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.
Украина находится на 25-м месте этого рейтинга, и вышла на второе место среди стран Европы по суточному показателю смертности 19 сентября. На первом месте по суточной смертности в Европе – РФ.
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За последние сутки по всему миру было зафиксировано более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим числом за время пандемии.