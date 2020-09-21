НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:57 21 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ нашла 1,2 млн грн в холодильнике руководителей Укрзализныци

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении коррупционной схемы руководителей Укрзализныци, по которой они отмыли более 4 миллионов гривен.

По сообщению оперативников, руководители одного из филиалов Укрзализныци создали невыгодные условия курсирования поездов. Когда количество клиентов уменьшилось, для их поиска привлекли частную подконтрольную компанию, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Через счета этой компании руководители Укрзализныци отмыли в общей сложности более 4 миллионов гривен, утверждают в Службе безопасности Украины. Во время обысков в служебных помещениях компании оперативники обнаружили документы и переписку фигурантов, а также более 1,2 миллиона гривен в холодильнике.

Документы и деньги конфисковали, на них СБУ наложила арест. Сейчас оперативники проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Ранее стало известно, что вместо ремонта дизель-поезда Укрзализныця потратила около 9 млн грн на закупку двух лимузинов Audi А8 Long. Однако использовать эти машины побоялись, поэтому они пылились в гараже.

Источник:
Тэги: коррупция, СБУ, Укрзалізниця, Укрзализныця, Укрзализниця, схема

Новости по теме

Прошлое руководство Укрзализныци вместо ремонта поезда закупило два лимузина

Покупка на девять миллионов гривен совершенная при Кравцове, тщательно скрывалась – ее оформили без тендера через страховую фирму.

На Полесской таможне разоблачили коррупционную схему на сто миллионов

Чиновники расстаможивали автомобили со значительным занижением их стоимости. Сумма убытков государству превысила 100 миллионов гривен.

СБУ проводит обыски в «Укрзализныце»

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в «Укрзализныце».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
СБУ нашла 1,2 млн грн в холодильнике руководителей Укрзализныци

18:57  Украина

Министр здравоохранения Чехии ушел в отставку из-за коронавируса

13:24  Мир

Украина вышла на второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

12:51  Украина

Зеленский поблагодарил Тищенко за список партии в Киевсовет, – блогер

11:21  Украина

В США вручили телевизионную премию «Эмми»

08:15  Мир

Стало известно, кто отправил Трампу посылку с ядом

07:36  Мир

Билл Гейтс сказал, когда закончится пандемия коронавируса

06:43  Мир

В Минске сломался водомет для разгона протестующих

05:48  Мир

Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне

04:25  Мир

В Египте археологи совершили одно из крупнейших открытий

03:22  Мир

Украинки выиграли юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу

02:47  Украина

55-летний вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

00:05  Мир

Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» из «Реала»

17:44  Мир

Недвижимость королевской семьи Великобритании упала в цене из-за пандемии

16:35  Мир

США увеличивают свое военное присутствие в Сирии

15:18  Мир

Правительство Украины исключает возможность дефолта

14:50  Украина

Министр экономики Франции заразился коронавирусом

13:24  Мир

Новости | Слоты