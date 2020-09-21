СБУ нашла 1,2 млн грн в холодильнике руководителей Укрзализныци

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении коррупционной схемы руководителей Укрзализныци, по которой они отмыли более 4 миллионов гривен.

По сообщению оперативников, руководители одного из филиалов Укрзализныци создали невыгодные условия курсирования поездов. Когда количество клиентов уменьшилось, для их поиска привлекли частную подконтрольную компанию, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Через счета этой компании руководители Укрзализныци отмыли в общей сложности более 4 миллионов гривен, утверждают в Службе безопасности Украины. Во время обысков в служебных помещениях компании оперативники обнаружили документы и переписку фигурантов, а также более 1,2 миллиона гривен в холодильнике.

Документы и деньги конфисковали, на них СБУ наложила арест. Сейчас оперативники проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Ранее стало известно, что вместо ремонта дизель-поезда Укрзализныця потратила около 9 млн грн на закупку двух лимузинов Audi А8 Long. Однако использовать эти машины побоялись, поэтому они пылились в гараже.