Филарет написал открытое письмо папе Франциску
Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.
«Обращаюсь к Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о неангажированном судебном разбирательстве по делу украинца Виталия Маркива», – написал Филарет.
Патриарх добавил, что Маркив является примером украинской несокрушимости, ведь отстаивает не только свою честь и достоинство, но и всего украинского народа.
«Призываю украинцев, ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции «Free Markiv», – добавил патриарх Филарет.
30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции осудил его на 24 года заключения.
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