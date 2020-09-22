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02:35 22 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Филарет написал открытое письмо папе Франциску

Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

«Обращаюсь к Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о неангажированном судебном разбирательстве по делу украинца Виталия Маркива», – написал Филарет.

Патриарх добавил, что Маркив является примером украинской несокрушимости, ведь отстаивает не только свою честь и достоинство, но и всего украинского народа.

«Призываю украинцев, ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции «Free Markiv», – добавил патриарх Филарет.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции осудил его на 24 года заключения.

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Тэги: Филарет, папа римский Франциск

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