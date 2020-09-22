Осеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Вместо осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы решено провести расширенное заседание учредительного комитета.
Расширенное заседание комитета, который будет действовать от имени всей ПАСЕ, запланировано на 12-13 октября с возможностью продолжения работы 22-23 октября.
Как заявил президент ПАСЕ Рик Дамс, в заседаниях смогут принять участие все делегаты Ассамблеи.
Решение о формате заседания – физический или виртуальный – президент ПАСЕ должен принять до 25 сентября.
В этом году осенняя сессия ПАСЕ планировалась на 12-16 октября. Но из-за эпидемии коронавируса в Ассамблее большинство мероприятий было отменено или переведено в формат видеоконференций.
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