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Главная » Украина » Общество
08:59 22 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2884 человек, зафиксировано 59 летальных случаев, 1717 пациентов выздоровели.

Суточный показатель заболеваемости третий день не превышает отметку в 3000.

В Украине также выздоровело рекордное количество пациентов за сутки. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 17 сентября, тогда выздоровело 1589 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 181 237 человек, из них 79 901 выздоровели, летальных исходов — 3642.

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Тэги: коронавирус

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