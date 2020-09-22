Закон не позволяет Германии возбудить дело об отравлении Навального

Власти Германии изучали возможность возбуждения дела об отравлении Алексея Навального и самостоятельного расследования этого дела.

Однако после консультаций с юристами выяснилось, что законы страны не позволяют это сделать, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщают источники издания, привлеченные правительством ФРГ эксперты заключили, что дело не может быть возбуждено, так как возможное преступление произошло за пределами страны.

Такие случаи можно расследовать только если на них распространяется принцип универсальной юрисдикции – например, если речь идет о военном преступлении. Однако случай Навального, считают эксперты, квалифицировать таким образом нельзя.

В связи с этим выходит, что единственной страной, которая юридически имеет право расследовать отравление, остается Россия, пишет газета, так как отравление произошло именно там – и это радикально отличает случившееся от отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

По данным издания, в Германии дело можно было бы возбудить только в случае смерти Навального или кардинального ухудшения его самочувствия, так как в этом случае конечный этап преступления был бы зафиксирован уже на немецкой земле. Такой вариант развития событий, впрочем, маловероятен, так как оппозиционер пошел на поправку.

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