Киевлянин пытался передать наркотики в СИЗО с помощью дрона

Находившийся в розыске мужчина с помощью квадрокоптера пытался перебросить задержанным в изолятор 40 пакетов с наркотиками.

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве полицейские задержан мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что накануне, около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали.

Правоохранители установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотики на территорию СИЗО. Полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

«Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений. Кроме того, на время задержания мужчина находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с оборотом наркотиков», – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о незаконном хранении, пересылке или сбыте наркотических средств, (ч. 2 ст. 307) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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