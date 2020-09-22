В Киеве похитили 20 млн гривен на строительстве теннисного центра

Были подделаны акты приемки выполненных строительных работ, справка об их стоимости и расходах.

В Киеве правоохранители подозревают руководителя тренировочной базы по конькобежному спорту Ледовый стадион в завладении государственными средствами при проведении ремонтных работ, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 20 млн гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора во вторник, 22 сентября.

«Директор одного из ООО по предварительному сговору с руководителем ГП Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту Ледовый стадион во время капитального ремонта зданий и теннисных кортов с целью создания Национального теннисного центра на базе госпредприятия, подделали акты приемки выполненных строительных работ, справку об их стоимости и расходах», – говорится в сообщении.

По документам были выполнены все работы, за что подрядчик получил полный объем финансирования, однако на самом деле объект был не завершен. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн гривен.

Руководителя спортбазы и директора фирмы подозревают в завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины).

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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